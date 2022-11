Guerre en Ukraine : le point sur ce 30 novembre

En ce 281e jour de guerre en Ukraine, l’UE veut travailler à la mise en place d’un tribunal spécial pour juger "les crimes de la Russie" en Ukraine. C’est ce qu’a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répondant à une demande de Kiev.

"Nous travaillerons avec la Cour pénale internationale (CPI) et aiderons à mettre en place un tribunal spécial pour juger les crimes de la Russie", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Avec nos partenaires, nous veillerons à ce que la Russie paie pour les ravages qu’elle a causés, en utilisant les fonds gelés des oligarques et les actifs de sa banque centrale", a-t-elle affirmé.

Cette fois, j’ai trois autres mots : plus vite, plus vite et plus vite

De son côté, l’Ukraine a appelé mardi les pays membres de l’Otan réunis à Bucarest à accélérer la livraison d’armes et d’équipements électriques afin d’aider le pays meurtri par plus de neuf mois de guerre à faire face aux dommages causés à son infrastructure énergétique par les bombardements russes.

"La dernière fois, j’avais dit trois mots : des armes, des armes, des armes. Cette fois, j’ai trois autres mots : plus vite, plus vite et plus vite", a lancé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.

Retrouvez ci-dessous les événements de ce 281e jour de guerre en Ukraine :