Guerre en Ukraine : le point sur ce 15 novembre

La Pologne a décidé mardi soir de relever le niveau d'alerte de certaines unités militaires, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Il a également précisé que son pays réfléchissait à l'activation de l'article 4 du traité de l'Otan.

Deux personnes sont mortes dans une explosion à Przewodow, village de l'est de la Pologne près de la frontière avec l'Ukraine, ont déclaré mardi les pompiers polonais. Cité par l'agence Associated Press, un responsable des services de renseignement américains a déclaré que l'explosion avait été provoquée par des missiles russes tombés en Pologne, membre de l'Otan. Plusieurs responsables européens, dont le président ukrainien Volodimir Zelensky, ont aussi mis en cause la Russie.

A Washington, la Maison blanche et le Pentagone ont dit ne pas être en mesure de confirmer ces informations. Les Etats-Unis s'efforcent de rassembler des informations avec les autorités polonaises et détermineront ensuite quelles sont les mesures appropriées à prendre, a dit la présidence américaine. Les sirènes d'alerte de la défense antiaérienne ont retenti dans toute l'Ukraine peu avant 15H30 (13H30 GMT). Quelques minutes plus tard, des explosions ont été entendues à Kiev, Lviv (ouest) et Kharkiv (nord-est). La dernière frappe russe sur Kiev remontait au 17 octobre.

Les occupants russes ont annoncé mardi s’être retirés de la ville de Nova Kakhovka, accusant les forces de Kiev de bombarder cette ville située dans le sud de l’Ukraine à proximité d’un barrage hydroélectrique stratégique.

Sur le plan diplomatique, les pressions se multiplient ce mardi sur la Russie, lors du G20 à Bali.

Retrouvez ci-dessous le déroulé des événements de ce 265e jour de guerre en Ukraine :