Guerre en Ukraine : le PIB ukrainien s’effondre de 35% sous l’effet de la guerre, selon la Banque mondiale

Et 2023 ne devrait pas se présenter beaucoup mieux, l’institution n’anticipant qu’une croissance de 0,3% avec "une activité économique qui restera profondément déprimée tout au long de l’année prochaine".

"Les plus touchés seront les pays qui dépendent moyennement ou fortement de l’importation de gaz pour le chauffage, l’industrie ou la production d’électricité ainsi que les pays fortement connectés au marché européen de l’énergie", insiste la BM, qui souligne que "ces pays doivent se préparer à des restrictions de gaz".

"Le chevauchement de crises, entre la guerre ukrainienne, la pandémie et la hausse des prix alimentaires et de l’énergie sont des rappels douloureux que les Etats doivent se préparer à gérer des chocs massifs et inattendus", a souligné Anna Bjerde, vice-présidente pour l’Europe et l’Asie centrale à la BM, citée dans le communiqué.