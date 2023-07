"La Russie résiste de manière sûre et continuera de résister face aux pressions extérieures, aux sanctions et aux provocations", a déclaré Vladimir Poutine, tout en remerciant les pays de l'OCS qui lui ont exprimé leur "soutien" pendant la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner qui a fait trembler le Kremlin fin juin. "Le peuple russe est consolidé comme jamais", a assuré le maître du Kremlin, en affirmant que "toute la société" russe "a fait front uni contre la tentative de mutinerie armée" du groupe Wagner. Il a également remercié ses "collègues de l'Organisation de coopération de Shanghai qui ont exprimé leur soutien aux actions des autorités russes visant à défendre l'ordre constitutionnel, la vie et la sécurité des citoyens". "Nous apprécions beaucoup cela", a ajouté le président russe.