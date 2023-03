Guerre en Ukraine : le père de l’adolescente russe ayant fait un dessin hostile à l’offensive militaire a été arrêté au Biélorussie

Mardi, un tribunal d’Efremov, à 300 kilomètres au sud de Moscou, a condamné Alexeï Moskaliov à deux ans de prison pour avoir "discrédité" l’armée en publiant en ligne des messages critiquant l’offensive contre l’Ukraine. Mais, dans la foulée, les autorités ont annoncé qu’Alexeï Moskaliov s’était échappé de sa résidence surveillée et était donc fugitif. Une lettre écrite par Maria Moskaliova dans laquelle elle dit son soutien à son père a ajouté à l’émotion après avoir été rendue publique mercredi. "Je t’aime beaucoup, tu n’es coupable de rien, je serai toujours de ton côté", a écrit la jeune fille, qui a été placée dans un foyer et interdite de tout contact téléphonique avec son père. "Je suis sûre que tout ira bien et que nous serons de nouveau ensemble […] Je sais que tu ne céderas pas, tu es fort, nous sommes forts […] Je vais prier pour toi et pour nous", ajoute-t-elle.

