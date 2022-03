Guerre en Ukraine : le Pentagone table désormais sur un conflit "prolongé"

"Ce que nous continuons à penser, c'est que ces forces seront ré-équipées et renvoyées en Ukraine (...) pour continuer le combat conformément à ce que nous pensons être leur objectif, c'est-à-dire globalement l'Est", notamment les régions séparatistes de Lougansk et Donetsk, dans le Donbass, a-t-il ajouté.

Mais "les Ukrainiens connaissent très très bien le territoire", a-t-il noté, rappelant que cela fait huit ans qu'un conflit larvé oppose les séparatistes aux forces ukrainiennes dans cette zone. "Ce n'est donc pas parce qu'ils lui donnent la priorité, qu'ils y renforcent leurs effectifs et qu'ils y mettent plus d'énergie, que ce sera facile pour eux", a-t-il prévenu.

"Cela pourrait présager un conflit plus long, plus prolongé", a-t-il ajouté.