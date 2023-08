Guerre en Ukraine : le pays secoué par plusieurs explosions (à Kiev, Kherson, Ivano-Frankivsk...)

Dans la ville de Kherson, au sud, un homme de 53 ans est décédé vendredi après que sa maison a été touchée par l'artillerie russe. Dans la région de Donetsk, dans l'est du pays, des tirs d'artillerie russes ont tué une personne et en ont blessé neuf. Plus de 80 bâtiments ont été endommagés dans la zone, selon l'administration locale. L'administration militaire de la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays, a également fait état de bombardements russes massifs au cours des dernières heures. Près de la ville de Koupiansk, sur le front, une femme aurait été tuée et un homme blessé. Dans un village situé à la frontière avec la Russie, un homme de 73 ans aurait également été tué.