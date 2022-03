Guerre en Ukraine : le patron de Yandex, le "Google russe" visé par les sanctions occidentales, démissionne

Le patron arménien de Yandex, Tigran Khoudaverdian, a démissionné de la tête du groupe, géant de l’internet russophone, après avoir été inclus dans une liste de sanctions européennes. "Tigran Khoudaverdian a démissionné, avec effet immédiat, de ses fonctions de directeur exécutif et de directeur général adjoint de Yandex", a déclaré le groupe dans un communiqué publié dans la nuit de mardi à mercredi.

L’entreprise, surnommée le "Google russe", est enregistrée aux Pays-Bas et dispose de filiales européennes, britanniques et américaines, mais l’essentiel de ses activités se déroule en Russie et dans les pays russophones. Il s’agit d’une sanction individuelle, le géant technologique n’étant lui pas sanctionné.