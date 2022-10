Guerre en Ukraine : le patron de l’OTAN assure que fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à Kiev est "la priorité"

La fourniture de systèmes de défense anti-aérienne à Kiev est "la priorité" pour les Alliés, car les Ukrainiens en ont "un besoin urgent" pour faire face aux bombardements de la Russie, a affirmé mercredi le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg.

"Les Alliés ont fourni de tels systèmes de défense, mais les Ukrainiens ont besoin de plus. Ils ont besoin de différents types de défense aérienne, à courte portée, à longue portée, de systèmes contre les missiles balistiques, les missiles de croisière, les drones. Différents systèmes pour différentes tâches", a-t-il expliqué au début d’une réunion des ministres de la Défense des trente pays de l’Alliance atlantique à Bruxelles.

Une nouvelle ère de la défense aérienne a commencé

"L’Ukraine est un grand pays, avec de nombreuses villes, nous devons donc accélérer (les livraisons) pour pouvoir aider l’Ukraine à défendre encore plus de villes et plus de territoire contre des attaques terrifiantes contre sa population civile", a ajouté Jens Stoltenberg.