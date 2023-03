Il s’agit de la troisième visite du secrétaire général à Kiev depuis le déclenchement de la guerre. Il exhortera le président ukrainien Volodymyr Zelensky à prolonger l’accord, conclu en juillet sous l’égide des Nations unies et de la Turquie et prolongé une première fois en novembre après des négociations difficiles. Cet accord, conclu le 22 juillet sous l’égide de l’ONU et la Turquie, visait à exporter depuis trois ports d’Ukraine sur la Mer noire les céréales bloquées par les combats. Il a permis de soulager la crise alimentaire mondiale provoquée par la guerre. Il a rendu possible l’exportation de quelque 20 millions de tonnes de céréales. Il s’agit de l’un des rares succès diplomatiques depuis le début du conflit.