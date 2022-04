Guerre en Ukraine : le Patriarche orthodoxe russe Kirill appelle à "faire corps" autour du pouvoir

"Dans cette période difficile pour notre patrie, que le Seigneur aide chacun de nous à faire corps, y compris autour du pouvoir, et qu'il aide le pouvoir à assurer sa responsabilité devant le peuple et à le servir avec humilité et bonne volonté jusqu'à lui donner sa propre vie", a déclaré Kirill lors d'une messe à Moscou. "C'est ainsi qu'une véritable solidarité apparaîtra dans notre peuple, ainsi qu'une capacité à repousser les ennemis extérieurs et intérieurs, et à construire une vie avec plus de bien, de vérité et d'amour", a-t-il poursuivi, cité par l'agence de presse étatique russe TASS.