Guerre en Ukraine : le parlement lituanien interdit l'importation de gaz russe

Le parlement lituanien a voté mardi une interdiction d'importation de gaz en provenance de Russie. La modification législative, approuvée à l'unanimité, empêche l'accès au système de transport de gaz lituanien aux fournisseurs de pays "qui représentent une menace pour la sécurité nationale".

La Russie ne pourra plus non plus recourir au terminal GNL (gaz naturel liquéfié) situé dans la ville de Klaipeda. Des exceptions sont en revanche prévues pour les fournisseurs qui transportent du gaz vers l'enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie.

La Lituanie avait déjà cessé il y a un mois toute importation d'énergie provenant de Russie. Selon le ministre de l'Énergie, Dainius Kreivys, le changement de législation adopté mardi n'est que la confirmation formelle de cette décision.