La législation a été adoptée par 505 voix pour, 56 contre et 21 abstentions. Elle doit également être approuvée par le Conseil pour entrer en vigueur. Les eurodéputés belges ont voté pour, à l’exception des élus du Vlaams Belang (abstention) et du PTB (contre). La loi de soutien à la production de munitions (ASAP, selon son acronyme anglophone) vise à accélérer la livraison de munitions et de missiles à l’Ukraine et à aider les États membres à réapprovisionner leurs arsenaux.