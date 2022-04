Guerre en Ukraine : le parlement allemand vote à une large majorité pour fournir des armes lourdes à Kiev

Le Bundestag, la chambre basse du parlement allemand, a voté jeudi à une large majorité la fourniture d’armes lourdes à l’Ukraine.

À une majorité de 586 voix pour, 100 contre et 7 abstentions, les députés ont appelé le gouvernement allemand à "poursuivre et, si possible, accélérer la fourniture d’équipements nécessaires à l’Ukraine, en étendant également la fourniture aux armes lourdes et aux systèmes complexes". Dans ce cadre, les capacités d’autodéfense allemandes ne doivent néanmoins pas être mises en danger, semble-t-il.