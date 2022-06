Guerre en Ukraine : Le pape François fustige la "brutalité et la férocité" de la Russie

"On pourrait me dire à ce stade : 'Mais vous êtes pro-Poutine !' Non, je ne le suis pas. Il serait simpliste et erroné de dire une telle chose", a ajouté le chef spirituel des catholiques, qui a jugé nécessaire de "raisonner sur les racines et les intérêts" de ce conflit "qui sont très complexes".

"Il est également vrai que les Russes pensaient que tout serait terminé en une semaine. Mais ils ont fait un mauvais calcul. Ils ont trouvé un peuple courageux, un peuple qui se bat pour survivre et qui a une histoire de lutte", a encore affirmé le pape argentin de 85 ans.

Le 3 mai, dans un entretien au quotidien italien Corriere della Sera, François avait évoqué une "colère" du Kremlin ayant pu être "facilitée" par "les aboiements de l’Otan à la porte de la Russie".