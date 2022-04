Guerre en Ukraine : le nombre de réfugiés s’approche de la barre des 5,2 millions

Un peu plus de 23.000 réfugiés ukrainiens ont fui ces dernières 24 heures leur pays pris d’assaut par les troupes russes depuis deux mois jour pour jour et on s’approche des 5,2 millions, selon les chiffres partiellement actualisés du Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés publiés dimanche.

Selon le HCR, 5.186.744 Ukrainiens ont quitté leur pays depuis le début de l’invasion russe le 24 février, soit 23.058 de plus que le chiffre publié samedi.

"Aujourd’hui, nous pensons à tous ceux qui célèbrent la Pâques orthodoxe. Pour les gens en Ukraine et ceux forcés de fuir le pays, ce sera une nouvelle journée de peur, d’angoisse, de perte et de séparations des êtres chers, alors que la guerre se poursuit sans répit. Que la force et le courage soient avec eux", a tweeté dimanche le Haut-Commissaire de l’ONU aux réfugiés, Filippo Grandi.

Depuis le début d’avril, ce sont un peu plus de 1.151.000 Ukrainiens qui ont fui, bien moins que les 3,4 millions qui avaient choisi l’exode au seul mois de mars.

L’Organisation internationale pour les Migrations (OIM), également rattachée à l’ONU, a indiqué que plus de 218.000 non-Ukrainiens, essentiellement des étudiants et des travailleurs migrants, avaient aussi quitté l’Ukraine pour les pays voisins, ce qui signifie que plus de 5,25 millions de personnes au total ont fui le pays depuis le début de la guerre.

Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d’être mobilisés, n’ayant pas le droit de partir.

Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer, y compris ceux se trouvant toujours dans le pays.

Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l’OIM.