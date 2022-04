Guerre en Ukraine : le navire amiral Moskva sérieusement endommagé, un sérieux revers pour la Russie

Même s’il n’a pas coulé, le croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a été mis hors service, peut-être définitivement. Moscou parle d’un incendie qui a fait exploser des munitions, Kiev d’un missile. Washington confirme une explosion à bord.

C’est en tout cas un revers pour la Russie et une victoire maritime revendiquée par l’Ukraine. Kiev affirme avoir tiré depuis Odessa des missiles Neptune contre le Moskva et l’avoir touché et qu’il serait même en train de couler. En revanche, Moscou dit qu’il est toujours à flot, ce qui est confirmé par les Etats-Unis, et annonce que le navire est remorqué vers un port, sans préciser lequel.

Croiseur touché, tout un symbole

Il s’agit de la plus grosse perte matérielle russe depuis le début de la guerre aussi d’une humiliation pour le Kremlin, car la perte est très symbolique : il s’agit bien du navire amiral, un navire de commandement qui, outre ses déploiements militaires, constitue un outil de diplomatie russe. C'était ce navire qui avait l'honneur d'ouvrir les parades navales. Le symbole de la domination russe en mer Noire. Seule la perte de l’unique porte-avions russe, le Kutznetsov, ou d’un sous-marin lance-missiles balistiques, s’avérerait plus grave.

Illustration de ceci, le journal télévisé de la mi-journée de la chaîne russe Channel 1 a préféré ouvrir sur la reddition de soldats ukrainiens aux forces russes, ne mentionnant qu’en quelques secondes ce qui était arrivé au Moskva.

Il s’agit du quatrième navire de guerre russe touché par l’armée ukrainienne depuis le début du conflit, après notamment la destruction d’un bateau de débarquement dans le port de Berdiansk le 25 mars dernier qui avait endommagé deux autres bâtiments analogues aux amarres.