Guerre en Ukraine : le Mossad accuse l’Iran de vouloir "étendre" ses livraisons d’armes à la Russie

"Nous mettons en garde contre les intentions futures de l’Iran, que ce pays tente de garder secrètes, qui sont d’approfondir et d’étendre ses livraisons d’armes perfectionnées à la Russie", a déclaré M. Barnea. "Nous avions déjà braqué les projecteurs sur les livraisons d’armes à la Russie, malgré les mensonges de l’Iran […] qui nous sont familiers", a ajouté M. Barnea, en affirmant que ses services, accusés par Téhéran d’avoir saboté certains de ses sites nucléaires et d’avoir assassiné des scientifiques, avaient une connaissance "approfondie" de l’Iran."Nous mettons en garde contre les intentions futures de l’Iran, que ce pays tente de garder secrètes, qui sont d’approfondir et d’étendre ses livraisons d’armes perfectionnées à la Russie", a déclaré M. Barnea. "Nous avions déjà braqué les projecteurs sur les livraisons d’armes à la Russie, malgré les mensonges de l’Iran […] qui nous sont familiers", a ajouté M. Barnea, en affirmant que ses services, accusés par Téhéran d’avoir saboté certains de ses sites nucléaires et d’avoir assassiné des scientifiques, avaient une connaissance "approfondie" de l’Iran.