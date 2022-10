Guerre en Ukraine : le monde entre dans sa décennie "la plus dangereuse", selon Poutine

Le monde entre dans sa décennie "la plus dangereuse" depuis la Seconde Guerre mondiale, a estimé jeudi le président russe Vladimir Poutine, l'Occident cherchant à maintenir selon lui sa domination sur la planète.

Il a également estimé que l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA) devait se rendre "au plus vite" en Ukraine, accusant ce pays voisin d'effacer les preuves qu'il prépare une "bombe sale".

"Nous sommes à un moment historique. Nous sommes sans doute face à la décennie la plus dangereuse, la plus importante, la plus imprévisible" depuis 1945, a indiqué le dirigeant russe, devant le forum de discussion de Valdaï à Moscou.

"L'Occident n'est pas en mesure de diriger le monde, mais il essaye désespérément, et la plupart des peuples du monde ne peuvent l'accepter", a-t-il affirmé, jugeant dès lors la planète en "situation révolutionnaire".

Selon lui, l'assaut contre l'Ukraine s'inscrit dans ce "changement tectonique de tout l'ordre mondial".

Peu avant, il avait décrit ainsi sa confrontation avec l'Occident, notamment dans le contexte de son offensive lancée contre l'Ukraine, comme un combat pour la survie même de la Russie.

"La Russie ne défie pas l'Occident, la Russie défend juste son droit à exister", a-t-il encore affirmé, accusant Américains et Occidentaux de vouloir "détruire, effacer (la Russie) de la carte" dans un nouveau réquisitoire contre ses rivaux géopolitiques qui soutiennent et arment l'Ukraine pour faire face à l'armée russe.