Guerre en Ukraine : le moment des négociations est-il arrivé ?

La Maison Blanche a tout de suite pris ses distances sur ces propos, affirmant qu’elle ne fait aucune pression sur l’Ukraine et qu’elle continue de la soutenir. Pas plus tard que cette semaine, Washington a annoncé une nouvelle tranche d’aide militaire de 400 millions de dollars à Kiev. Il est donc à exclure, pour le chercheur, que le problème soit de nature économique.

Et bien que tous soient conscients que la guerre ne pourra pas durer pour toujours, "aucune chancellerie occidentale ne prendrait le risque de négocier sur le dos de l’Ukraine. Et quand bien même, si on négociait maintenant, le prix payé à la fois par l’Ukraine et par les pays occidentaux et l’Union européenne en particulier, serait trop grand", commente le spécialiste.