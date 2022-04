Guerre en Ukraine : le ministre des Finances allemand défend la politique de Scholz sur l'Ukraine

Ce soutien sans équivoque d'un des poids lourds du gouvernement allemand intervient sur fond de critiques continues adressées au chancelier, par l'opposition conservatrice mais aussi au sein même du parti libéral et des Verts, l'autre parti composant l'exécutif en Allemagne.

Olaf Scholz est aussi sévèrement mis en cause par ses voisins d'Europe centrale et de la Baltique pour son refus à autoriser la livraison de matériel militaire offensif à Kiev, notamment des véhicules blindés, alors que les combats redoublent d'intensité dans l'est de l'Ukraine.

Concernant ces équipements, il existe deux "limites", a estimé M. Lindner. "Notre propre sécurité" ne doit pas être menacée, de même que notre "capacité de défense du territoire de l'Otan", a-t-il déclaré, soulignant au passage les ressources limitées de l'armée allemande et reprenant ainsi les arguments du chancelier.