Guerre en Ukraine : le maire de Kiev instaure un nouveau couvre-feu de lundi soir à mercredi matin

Dans la nuit de dimanche à lundi, un bombardement a touché un centre commercial dans le nord-ouest de la capitale, faisant au moins huit morts, a confirmé Vitali Klitschko.

Selon Vitali Klitschko, six immeubles résidentiels, deux écoles et deux crèches à proximité du centre commercial ont également été endommagés.

"A cause des incendies, après des frappes aériennes dans la capitale et la région, une pollution de l’air est observée", a-t-il par ailleurs indiqué, appelant les habitants à ne pas ouvrir les fenêtres et à porter un masque FFP2 en sortant pour se protéger les poumons.

La capitale ukrainienne s’est déjà vidée d’au moins la moitié de ses 3,5 millions d’habitants depuis le début de l’invasion russe, le 24 février.