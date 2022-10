Guerre en Ukraine : Le Kremlin n'exclut pas d'échanger la star US Brittney Griner contre un autre prisonnier

La Russie n'exclut pas de s'entendre avec les États-Unis sur un échange de prisonniers impliquant la star américaine du basket Brittney Griner, condamnée en août à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, a indiqué mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Ce dernier précise toutefois que de telles tractations se tiendraient à huis clos, un silence médiatique total étant selon lui nécessaire.

Le Kremlin n'a par contre pas voulu réagir au rejet par la justice russe de l'appel interjeté par la basketteuse. Le tribunal de Krasnogorsk, dans la région de Moscou, a en effet décidé de confirmer le verdict rendu en août dernier contre la star américaine du basket, à une exception près : chaque jour passé en détention par Brittney Griner, arrêtée en février et incarcérée depuis lors, avant sa condamnation sera désormais comptabilisé comme un jour et demi et déduit du total de la peine à purger.

Après le rejet de l'appel de la joueuse mardi, ses avocats ont précisé que leur unique espoir résidait à présent dans un échange de prisonniers entre Moscou et Washington. La Maison Blanche a, elle, indiqué faire tout son possible pour ramener l'Américaine à la maison.

Brittney Griner a été arrêtée dans la capitale russe en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis, alors qu'elle jouait en Russie pendant l'intersaison américaine. Cette pratique est courante pour les basketteuses de WNBA, qui gagnent souvent mieux leur vie à l'étranger qu'aux États-Unis.