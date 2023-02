Guerre en Ukraine : le Kremlin dénonce les nouvelles sanctions de l’Europe contre Moscou et les qualifie d'"absurdes"

"Tout cela est absurde. On voit bien qu’ils placent sous sanctions n’importe qui […], juste pour faire de nouvelles listes", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, tout en assurant que ces mesures n’allaient "pas gêner" les personnes sanctionnées. Il a jugé "évident" que l’UE poursuivra sa politique des sanctions et "de nouvelles personnes juridiques et morales se retrouveront de manière absurde" sur ses listes.