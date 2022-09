Guerre en Ukraine : le Kremlin affirme que les sanctions occidentales sont les uniques responsables de l’arrêt de Nord Stream I

Gazprom a justifié sa décision de vendredi par des problèmes techniques. Le géant russe Gazprom avait de son côté indiqué vendredi avoir découvert des "fuites d’huile" dans la turbine lors d’une opération de maintenance dans une station de compression située en Russie.

Moscou affirme notamment que les sanctions occidentales prises à la suite de l’offensive russe en Ukraine empêchent la restitution d’une turbine Siemens qui avait été envoyée au Canada pour être réparée. L’Allemagne, où se trouve la turbine, assure que c’est la Russie qui bloque le retour de cette pièce-clé.

L’arrêt des flux de gaz entre la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique a encore accentué ces derniers jours les craintes des Européens de devoir faire face à une crise énergétique sans précédent cet hiver. Mercredi, le pipeline entre la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique avait déjà été fermé pendant trois jours pour cause de maintenance.