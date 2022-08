Guerre en Ukraine : le Kremlin accuse Kiev des frappes sur la centrale nucléaire de Zaporijjia et met en garde contre des "conséquences catastrophiques"

Le Kremlin a accusé lundi les forces de Kiev d'être responsables du bombardement de la plus grande centrale nucléaire d'Ukraine et d'Europe et mis en garde contre des "conséquences catastrophiques" pour l'Europe.

Le bombardement du site de la centrale nucléaire de Zaporijjia "par les forces armées ukrainiennes" est "potentiellement extrêmement dangereux" et "pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour une vaste zone, y compris pour le territoire européen", a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Kiev accuse de son côté l'armée russe d'avoir frappé les installations de la centrale.