Guerre en Ukraine : le "kern" examine des formes de soutien supplémentaire à l'Ukraine

Le comité ministériel restreint ("kern") se penche mercredi après-midi à nouveau sur la situation en Ukraine et sur l'assistance que la Belgique peut fournir à Kiev dans différents domaines, près de deux mois après le déclenchement de l'invasion russe, a-t-on appris de sources concordantes.

La question de l'assistance à l'Ukraine sera à nouveau discutée vendredi par les principaux ministres.

Des fusils d'assaut, armes antichars et carburant déjà livrés en février

La Belgique a déjà livré au gouvernement ukrainien, depuis le début de la guerre, le 24 février dernier, 5000 fusils d'assaut de type FNC - des armes fabriquées par la FN Herstal et en cours de remplacement au sein de l'armée belge par des FN SCAR - 200 armes antichars et 3800 tonnes de carburant. Le Conseil des ministres a aussi approuvé le 18 mars l'acquisition d'armes (létales et non létales ainsi que des protections et des appareils de vision nocturne) à destination de l'Ukraine pour un montant de onze millions d'euros.