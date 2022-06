Guerre en Ukraine : le journaliste russe prix Nobel vend sa médaille 103,5 millions de dollars

Le dernier à exprimer des critiques

Le journal Novaïa Gazeta a annoncé fin mars suspendre ses publications en ligne et au format papier en Russie jusqu'à la fin de l'intervention en Ukraine, en plein durcissement du Kremlin contre les voix dissonantes.

Dmitri Mouratov faisait partie d'un groupe de journalistes qui ont fondé Novaïa Gazeta en 1993 après la chute de l'Union soviétique. Avant la suspension de ses opérations, le journal était le dernier à exprimer des critiques envers le président russe Vladimir Poutine.

Ce journal est dangereux pour la vie des gens

Novaïa Gazeta est notamment connu pour ses enquêtes sur la corruption et les atteintes aux droits humains en Tchétchénie. Cet engagement a coûté la vie à six de ses collaborateurs depuis les années 1990, dont la célèbre journaliste Anna Politkovskaïa, assassinée en 2006. Dmitri Mouratov a dédié son prix Nobel à leur mémoire. "Ce journal est dangereux pour la vie des gens", confiait-il en 2021 à l'AFP.

Dans une vidéo publiée par Heritage Auctions, le journaliste déclare que gagner le prix Nobel "vous donne une opportunité d'être entendu". "Le message le plus important aujourd'hui, c'est que les gens comprennent qu'un conflit se passe et que nous devons aider les gens qui souffrent le plus", a-t-il ajouté, désignant en particulier "les enfants dans les familles réfugiées".

Début avril, Dmitri Mouratov avait été attaqué dans un train en Russie par un inconnu qui l'avait aspergé d'un mélange rouge de peinture à l'huile et d'acétone, provoquant des brûlures aux yeux.