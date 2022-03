Guerre en Ukraine : le Japon, d'habitude réticent aux réfugiés, se dit prêt à accueillir des Ukrainiens

Les procédures administratives d'accueil pour les réfugiés seront effectuées hors du régime actuel qui empêche les touristes étrangers de venir et limite les arrivées internationales.

Aucun détail n'était immédiatement disponible pour connaître la durée d'accueil prévue pour les réfugiés.

En 2020, le Japon a accepté l'entrée de 47 réfugiés seulement ainsi que de 44 personnes pour des raisons humanitaires, sur près de 4.000 demandeurs. Les groupes de défense des droits de l'homme accusent de longue date Tokyo de ne pas faire suffisamment pour aider les personnes fuyant les conflits.

Le Japon a parallèlement apporté son soutien aux initiatives internationales prises pour sanctionner des individus russes et biélorusses ainsi que des établissements financiers et les exportations vers la Russie de semi-conducteurs, tout en fournissant à l'Ukraine des prêts et une aide humanitaire d'urgence.