Guerre en Ukraine : le groupe Wagner revendique la prise d'une partie de Bakhmout

L’armée russe s’est engagée à s’emparer de Bakhmout, jugeant la ville cruciale pour la suite de son offensive malgré la défense acharnée des Ukrainiens. Bakhmout "est un nœud important (des lignes) de défense des soldats ukrainiens dans le Donbass", a déclaré le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou. "Sa prise permettra de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur", a-t-il ajouté lors d’une réunion.

Mais le président ukrainien a déclaré à CNN que ses forces armées étaient résolues à rester à Bakhmout. "J’ai eu une réunion avec le chef d’état-major hier et les commandants militaires en chef […] et ils ont tous dit que nous devions rester forts à Bakhmut", a-t-il précisé dans cet entretien exclusif.

Si la valeur stratégique de Bakhmout est contestée, la ville a pris une importance symbolique et tactique, au vu des lourdes pertes subies par les deux camps. Il s’agit de la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le déclenchement de l’invasion russe en février 2022. La ville, qui compte à peine 4000 habitants contre 70.000 avant l’invasion, a été en grande partie détruite.