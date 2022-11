Le mois dernier, Yevgeny Prigozhin a mis fin à des années de rumeurs en reconnaissant avoir fondé le groupe. Pendant des années, le groupe Wagner a été soupçonné de jouer un rôle dans la réalisation des ambitions de Moscou à l’étranger, le Kremlin niant tout lien.

Le groupe – et son chef – a joué un rôle de plus en plus important dans l’offensive en Ukraine lancée par la Russie en février dernier.