Guerre en Ukraine : le groupe allemand Rheinmetall pourrait construire une usine de chars en Ukraine

Le groupe allemand d’armement Rheinmetall mène des discussions "prometteuses" avec Kiev concernant la construction en Ukraine d’une usine de fabrication de chars dont le pays a besoin pour repousser l’invasion russe, a déclaré son président dans un entretien paru samedi.

"Une usine de Rheinmetall peut être construite en Ukraine pour environ 200 millions d’euros" avec l’objectif de produire jusqu’à 400 chars de combat de type Panther par an, a déclaré Armin Papperger au journal "Rheinische Post". Le patron du groupe a dit s’attendre à une décision "dans les deux prochains mois". L’unité de production pourrait "sans difficulté" être protégée des attaques russes via des systèmes de défense anti-aériens, a-t-il estimé. L’ex-président et numéro deux du Conseil de sécurité russe Dmitri Medvedev a d’ores et déjà menacé de célébrer l’ouverture éventuelle de l’usine "comme il se doit avec une salve de (missiles russes) Kalibr et d’autres dispositifs pyrotechniques", dans un message sur son compte Telegram.