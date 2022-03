Guerre en Ukraine : le gouvernement flamand prévoit 1000 euros par place d’accueil pour les entités locales

Le gouvernement flamand prévoit un subside de 1000 euros par place d’accueil que les villes et communes libéreraient pour des réfugiés ukrainiens, a fait savoir samedi le ministre-président Jan Jambon, et les ministres flamands de l’Intérieur Bart Somers et du Logement Matthias Diependaele.

Les autorités régionales ont annoncé cette mesure, qui vaut pour chaque place d’accueil de trois mois minimum, au cours d’un webinaire à l’adresse des administrations locales, consacré à la situation en Ukraine. Un million d’Ukrainiens ont déjà fui leur pays depuis l’entrée sur le territoire des forces armées russes, le 24 février.

"Nous nous efforçons de trouver des places d’accueil collectives et durables. Un pays européen est en guerre. Nous devons pouvoir accueillir le mieux possible les Ukrainiens qui se réfugieraient en Flandre."