Guerre en Ukraine : le gouvernement bruxellois désigne un coordinateur pour l'accueil des réfugiés

Le gouvernement bruxellois a désigné jeudi l'actuel directeur général de l'action sociale au CPAS de la Ville de Bruxelles, Pierre Verbeeren, pour coordonner l'ensemble des problématiques liées aux réfugiés ukrainiens, du ressort de la Région bruxelloise et de la Commission Communautaire Commune.

L'information a été rendue publique jeudi après-midi, au parlement bruxellois, à l'heure des questions d'actualité du parlement bruxellois, par la ministre Elke Van den Brandt, lisant une réponse du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, quant à lui en mission officielle à Kinshasa.

"Outre l'activation de la compétence régionale de mettre en place des solutions durables pour un hébergement temporaire des réfugiés ukrainiens, il est indispensable de pouvoir disposer d'une coordination globale et d'un point de contact centralisé pour l'ensemble des problématiques liées aux compétences de la Région et de la COCOM: accès au marché de l'emploi, aux soins de santé, soutien aux personnes présentant un handicap, scolarisation des enfants, etc...", a justifié Rudi Vervoort, par la voix de sa collègue.

Selon le ministre-président bruxellois, le coordinateur régional travaillera de concert avec la Haute fonctionnaire ad interim et directrice générale de Bruxelles Prévention et Sécurité, en collaboration avec les autres institutions régionales dans le cadre de leurs compétences respectives (Logement, Emploi, etc).