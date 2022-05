Guerre en Ukraine : le G7 s'engage à ne plus acheter de pétrole russe

Elle a souligné que si les Européens avaient les liens industriels les plus étroits avec la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni dominaient en revanche l'univers des services, au travers notamment des "Big Four", les quatre géants mondiaux de l'audit et du conseil Deloitte, EY, KPMG et PwC.

Washington a par ailleurs annoncé de nouvelles interdictions d'exportation de produits américains vers la Russie, sur toute une série de biens d'équipement allant des bulldozers aux systèmes de ventilation en passant par les chaudières.

Les États-Unis ont enfin fait savoir dimanche qu'ils allaient imposer des restrictions de visa à 2.600 personnalités russes et bélarusses, ainsi que prendre des sanctions contre des responsables des banques Sberbank et Gazprombank.