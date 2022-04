Le G7 estime l'aide supplémentaire à fournir à l'Ukraine pour cette année et au-delà à plus de 24 milliards de dollars, soit plus de 22 milliards d'euros. C'est ce qu'indique un communiqué à l'issue d'une réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales des principaux pays industrialisés qui s'est tenue à Washington mercredi.

L'aide du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des Etats-Unis interviendra sur les plans tant financier que matériel.

Dans le communiqué, les ministres ont également réitéré leur aversion à la participation de la Russie au G20, qui s'est réuni mercredi, notamment. Des représentants du Royaume-Uni, des États-Unis et du Canada ont quitté la plénière pour protester contre la présence russe.