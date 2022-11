Guerre en Ukraine : le G7 crée un "mécanisme de coordination" pour réparer les infrastructures détruites ces dernières semaines

"Nous réitérons notre engagement inébranlable à continuer de fournir le soutien financier, humanitaire, politique, technique et de défense dont l’Ukraine a besoin pour soulager la souffrance de sa population et défendre sa souveraineté et intégrité territoriale dans ses frontières reconnues au niveau international", ont affirmé les ministres des Affaires étrangères du groupe, réunis à Münster dans l’ouest de l’Allemagne.

Dans leur communiqué final, ils ont également dénoncé la "rhétorique nucléaire inacceptable de la Russie".

"Toute utilisation d’armes chimique, biologique ou nucléaire par la Russie entraînera des conséquences sévères", ont-ils mis en garde.

Les pays industrialisés (Etats-Unis, Canada, France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni et Japon) ont également rejeté les accusations "fausses" de Moscou selon lesquelles l’Ukraine préparerait "une sale bombe".

L’enquête menée par l’agence onusienne AIEA "a confirmé que ces allégations étaient sans fondement", soulignent-ils.