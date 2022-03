Guerre en Ukraine : le forum économique mondial de Davos coupe les ponts avec la Russie

En 2021, Vladimir Poutine était intervenu virtuellement à Davos, alors que le forum avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19 et remplacé par une édition virtuelle. Il s’était notamment exprimé sur la prolongation de l’accord New Start de limitation des arsenaux nucléaires russes et américains, saluant la prolongation du traité au lendemain d’un accord in extremis.