Guerre en Ukraine : le fil des événements du samedi 22 avril 2023

L’AIEA émet de nouvelles craintes quant à la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia au début de ce 423e jour de guerre en Ukraine.

Le directeur de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a mis en garde que les hostilités croissantes autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, menaçaient à nouveau de déclencher une catastrophe.

M. Grossi assure avoir constaté en première ligne "des indications claires de préparatifs militaires" autour de la centrale, qui est la plus large d’Europe, lors de sa visite il y a trois semaines.

Il a à nouveau plaidé pour des mesures plus conséquentes pour protéger cette infrastructure stratégique, et affirmé qu’il poursuivait les négociations avec l’Ukraine et la Russie à cet égard.

