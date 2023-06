Guerre en Ukraine : le fil des événements du dimanche 4 juin 2023

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a appelé dimanche les habitants à évacuer les zones soumises à des bombardements qui se sont intensifiés ces derniers jours.

Le district de Chebekino, ville de 40 000 habitants dans la région de Belgorod, a été touché par des centaines de tirs d’artillerie ayant fait plusieurs morts et poussé des milliers de civils à fuir cette semaine. Des centaines de tirs sur la région, vendredi et samedi, ont fait au moins sept morts et une trentaine de blessés, selon les autorités régionales.