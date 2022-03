Guerre en Ukraine : le Festival de Cannes prévoit de ne "pas accueillir" de délégations russes

Le Festival de Cannes prévoit de ne pas accueillir de délégations russes, "ni d'accepter la présence de la moindre instance liée au gouvernement russe", tant que l'invasion de l'Ukraine par la Russie se poursuit, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

"Il a été décidé, sauf à ce que la guerre d'agression cesse dans des conditions qui satisferont le peuple ukrainien, de ne pas accueillir de délégations officielles venues de Russie ni d'accepter la présence de la moindre instance liée au gouvernement russe", détaille le plus grand festival de cinéma au monde, qui se tiendra cette année du 17 au 28 mai.

"Nous voulons en revanche saluer le courage de toutes celles et tous ceux qui, en Russie, ont pris le risque de protester contre l'agression et l'invasion de l'Ukraine. Il y a parmi eux des artistes et des professionnels du cinéma qui n'ont jamais cessé de lutter contre le régime actuel et qui ne sauraient être associés à ces actes intolérables et à ceux qui bombardent l'Ukraine", souligne encore le Festival de Cannes.

Peu avant, l'Académie européenne du cinéma, qui récompense chaque année le meilleur du cinéma européen à travers les European Film Awards, a pour sa part annoncé boycotter les films russes pour la prochaine édition de ses prix, en soutien à l'appel lancé par l'Académie ukrainienne du cinéma.