Guerre en Ukraine : le déroulé des événements de ce jeudi 15 décembre

L'Ukraine affirme avoir détruit la totalité d'un essaim de drones lancés à l'aube mercredi par la Russie contre Kiev, dernière attaque en date de Moscou qui cherche à anéantir systématiquement les infrastructures énergétiques.

Le président ukrainien s'est félicité de l'efficacité de ses forces antiaériennes. Volodymyr Zelensky affirme que les 13 drones de fabrication iranienne Shahed ont été abattus.

"Nous renforçons constamment nos défenses anti-aériennes et anti-drones. Et nous faisons tout pour obtenir des systèmes plus modernes et plus puissants pour l'Ukraine. Cette semaine, nous avons fait des progrès importants", a-t-il indiqué dans son discours mercredi soir.