Guerre en Ukraine : le Danemark et les Pays-Bas vont livrer 14 chars Leopard 2 à l’Ukraine

"L’Ukraine demande des chars occidentaux modernes pour contrer l’agression russe", explique le ministre danois de la Défense en exercice Troels Lund Poulsen, cité par le communiqué. "Depuis le début de l’invasion, le Danemark soutient le combat de l’Ukraine pour la liberté et nous continuerons à le faire".

Dans un communiqué séparé, la ministre néerlandaise de la Défense estime que "la sécurité de l’Ukraine et celle de l’Europe sont inextricablement liées". L’Allemagne et le Royaume-Uni ont livré chacun à l’Ukraine le mois dernier 18 chars lourds Leopard 2 et 14 chars Challenger 2.