Guerre en Ukraine : le croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte russe en mer Noire, a coulé

Le croiseur Moskva, vaisseau amiral russe en mer Noire, a coulé jeudi après voir été touché par un missile ukrainien selon Kiev, à la suite d'un incendie accidentel selon Moscou, faisant craindre une escalade du conflit au moment où la Russie accuse les forces ukrainiennes de bombarder des villages sur son territoire.

"Lors du remorquage du croiseur Moskva vers le port de destination, le navire a perdu sa stabilité en raison de dommages à la coque subis lors de l'incendie suite à la détonation de munitions. Dans des conditions de mer agitée, le navire a coulé", a déclaré le ministère russe de la Défense, cité par les agences russes.

Il avait indiqué plus tôt dans la journée que l'incendie à bord était "circonscrit", et que le croiseur "gardait sa flottabilité", tout en affirmant enquêter sur les causes du sinistre. Aucun bilan de pertes éventuelles n'a été fourni.

Un gros revers

Quelles que soient les circonstances du naufrage, il s'agit pour la Russie de l'un de ses plus gros revers et d'une humiliation majeure.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a enfoncé le clou dans son message vidéo rituel du soir en faisant référence aux Ukrainiens comme "ceux qui ont montré que les navires russes ne peuvent qu'aller au fond".