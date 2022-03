Guerre en Ukraine : le consul grec à Marioupol compare la ville ukrainienne assiégée à Guernica ou Alep

Le consul général de Grèce à Marioupol Manolis Androulakis, qui a atterri dimanche à Athènes, a comparé la ville ukrainienne assiégée par l’armée russe à Guernica ou encore Alep.

"Marioupol fera partie de la liste des villes dans le monde qui ont été complètement détruites par la guerre, comme Guernica, Stalingrad, Grozny, Alep…", a déclaré Manolis Androulakis à des journalistes à l’aéroport. Le consul grec, qui a organisé plusieurs évacuations de ressortissants grecs depuis Marioupol, est considéré comme un héros dans son pays. Il a quitté la ville mardi. "Nous avons essayé de sauver le plus d’expatriés possible", a déclaré le diplomate, ajoutant : "Les héros sont les gens qui sont restés là-bas, et qui vont essayer de reconstruire leur vie à partir de rien".

Le diplomate a raconté que "les civils étaient touchés de manière aveugle", précisant avoir vu des corps déchiquetés.