Guerre en Ukraine : le consortium 12-12 a récolté 24,8 millions d’euros en trois semaines

Les fonds récoltés sont destinés exclusivement aux sept organisations membres du Consortium 12-12 : Caritas International, la Croix-rouge de Belgique/Rode Kruis-Vlaanderen, Handicap International, Médecins du Monde, Oxfam-Belgique, Plan International Belgique et UNICEF Belgique. Ils sont exclusivement alloués au financement de leurs activités en Ukraine et dans les pays limitrophes.

Un aperçu des actions des différents membres du consortium est disponible sur le site www.1212.be. Mi-avril, le Consortium 12-12 présentera un premier rapport sur l’utilisation des fonds reçus.

Les dons restent les bienvenus jusqu’au 31 décembre 2022 via le compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via www.1212.be