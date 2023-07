Guerre en Ukraine : le conseil Otan-Ukraine se réunira mercredi pour discuter du transport des céréales ukrainiennes via la mer Noire

"Les alliés sont du côté de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faut et, après le sommet de l’Otan, l’Ukraine est plus près de l’Otan que jamais", a-t-il ajouté, en référence au dernier sommet en Lituanie début juillet. M. Zelensky a affirmé pour sa part que tous deux avaient discuté de la mise en œuvre des accords dégagés lors du sommet et des prochaines étapes pour intégrer l’Ukraine dans l’alliance.

"Nous avons aussi identifié avec M. Stoltenberg les priorités et les prochaines étapes nécessaires pour débloquer le corridor céréalier de la mer Noire et son opération durable", a ajouté M. Zelensky sur Twitter.

Lors du sommet de l’Otan à Vilnius, les 31 membres de l’alliance ont décidé d’intensifier leur coopération avec l’Ukraine et d’établir un conseil Ukraine-Otan, forum pour promouvoir les discussions sur les questions de sécurité avec Kiev.