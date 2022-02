Guerre en Ukraine : le Conseil des droits de l'homme tiendra un débat urgent jeudi

L'invasion de l'Ukraine par la Russie fera l'objet d'un débat urgent devant le Conseil des droits de l'homme jeudi, où Kiev, soutenu par une large coalition de pays, veut demander une enquête sur les violations des droits humains par Moscou.

La proposition de tenir le débat a été mise au vote à la demande de Moscou et a été adoptée par 29 voix pour, 5 contre dont la Russie, la Chine et Cuba et 13 abstentions. Le Conseil compte 47 membres.

Une attaque contre chaque membre de l'ONU

"C'était une attaque pas seulement contre l'Ukraine, mais une attaque contre chaque État membre de l'ONU, contre les Nations unies et contre les principes que cette organisation a été créée pour défendre", a dénoncé l'ambassadrice ukrainienne Yevheniia Filipenko, devant un hémicycle plein.

"Cette proposition d'un débat urgent sur ce sujet n'a rien à voir avec les vraies inquiétudes sur les droits de l'homme en Ukraine", a lancé l'ambassadeur russe, Guennadi Gatilov. "Nous n'avions d'autres choix" que de mener cette opération, a-t-il affirmé, face aux violations présumées des droits humains dans les régions séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine.

Nous n'avions d'autres choix.

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a estimé, par vidéo, à l'ouverture de la session, que la Russie "n'est pas un État fort" parce qu'elle a peur des droits humains.

"Les droits humains sont incontournables" et ne peuvent être "confisqués par la dictature", a affirmé Antonio Guterres, qui a renoncé à se rendre à Genève pour gérer la crise ukrainienne depuis New York. Et les autocrates savent que ces droits "constituent la plus grande menace pour leur pouvoir".