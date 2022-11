Guerre en Ukraine : le Conseil de sécurité de l’ONU rejette une demande d’enquête de la Russie sur les armes biologiques

Le Conseil de sécurité a rejeté mercredi une résolution rédigée par la Russie réclamant une enquête sur ses accusations concernant l’implication de Washington dans le développement présumé d’armes biologiques en Ukraine.

La Russie avait officiellement demandé la semaine dernière une enquête de l’ONU sur ces accusations qu’elle avance régulièrement depuis le début de son offensive en Ukraine. La résolution qu’elle a soumise au vote mercredi a recueilli deux voix en faveur (Russie et Chine), trois voix contre (France, Etats-Unis et Royaume-Uni, qui ont un droit de véto) et les 10 membres non permanents du Conseil se sont tous abstenus.