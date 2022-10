Guerre en Ukraine : le conflit au centre des récompenses du Prix Bayeux des correspondants de guerre

En télévision, Théo Maneval et Pierre Dehoorne s'adjugent le premier prix Amnesty International pour "Viktor et le baiser de la guerre" en Ukraine pour France 5, où l'on suit un père et son fils ukrainiens qui se sont cachés trois jours durant sous leur maison pour échapper à l'occupant russe.

"Cette dernière citation "les yeux ont peur mais les mains agissent" démontre bien l'état d'esprit" des civils sur place, a déclaré Théo Maneval à la remise du prix.

Le prix grand format va à Philip Cox du Guardian pour "Le spiderman du Soudan".

Côté radio, le jury international a décerné le prix du comité du débarquement à Maurine Mercier (France Info - RTS) qui avait recueilli le témoignage d'une mère et sa fille sur "deux semaines de viol et de terreur à Boutcha", à nouveau en Ukraine.

"Le courage, c'est ceux qui témoignent qui l'ont" a-t-elle déclaré, dans un silence de cathédrale après que les 1200 personnes présentes sous le chapiteau du pavillon de Bayeux aient entendu ces témoignages glaçants.